Maltempo al sud: violenti nubifragi colpiscono gran parte del meridione. Molte le città completamente allagate e ricoperte da grandine – Ormai la pioggia al sud non fa più notizia, la potrebbe fare invece al nord. Ennesima giornata condita da grandinate, trombe d’aria e temporali al meridione nelle ore pomeridiane. Anche ieri Sardegna, Sicilia, Basilicata e Calabria sono state colpite duramente, ma situazioni instabili si sono avute anche su Puglia e Campania. Molti i nubifragi, in particolare nel napoletano, palermitano, messinese, materano e cosentino. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche in pieno centro città, sono servite ore per liberare strade coperte dal ghiaccio e sotto passi completamente allagati. Oggi pesante maltempo nuovamente su Sicilia e Sardegna, con nubifragi e rovesci intensi. Nella notte evacuato un bed and breakfast a Cefalù, fiumi di fango in città e la pioggia continua a cadere senza sosta. […]