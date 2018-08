Maltempo al sud: violentissimo nubifragio si abbatte sul palermitano, creando allagamenti e smottamenti. Prossime ore ancora a rischio

Maltempo al sud: violentissimo nubifragio si abbatte sul palermitano, creando allagamenti e smottamenti – In questi giorni numerosi temporali continuano ad interessare diverse zone del meridione, in modo particolare tra le ore pomeridiane e serali. La Sicilia, nonostante il periodo di piena estate, risulta la regione maggiormente colpita dal maltempo. Diversi i nubifragi che hanno interessato il palermitano, messinese, catanese e ragusano. Nel palermitano, a Borgo Nuovo, un’intensa pioggia ha provocato disagi alla circolazione e allagamenti sparsi nel pomeriggio sera di ieri. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche in pieno centro città, a Palermo, dove sono servite ore per liberare sotto passi completamente allagati e liberare strade causa alcuni piccoli smottamenti. Un vero e proprio nubifragio ha interessato Palermo e in alcune zone della provincia si sono sfiorati gli 80 mm di pioggia in pochissimo tempo. La Sicilia non ha pace ed anche nelle prossime ore sono attesi temporali anche violenti in gran parte dell’isola, pur alternati a pause soleggiate. […]