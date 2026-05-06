Meteo – Maltempo intenso con grandine si è abbattuto nelle scorse ore in provincia di Como: allagamenti e disagi

Maltempo in atto in Italia

Il quadro meteorologico del nostro Paese appare quest’oggi perturbato, con un flusso di correnti più umide e instabili di natura atlantica che alimentano piogge e occasionali temporali localmente anche intensi in Italia e che si concentrano principalmente (ma non unicamente) sulle regioni centro-settentrionali, dove hanno provocato anche qualche disagio, come vedremo nel presente editoriale. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni, attestandosi intorno alla media di riferimento.

Piogge e possibili temporali ancora in arrivo nelle prossime ore

Piogge e possibili temporali sono tuttavia ancora possibili nel corso delle prossime ore in Italia, con un flusso costante di correnti più umide e instabili che li alimenteranno e permetteranno anzi loro di espandersi sulle regioni centrali (specie di sponda tirrenica) e sulla Campania, da dove sconfineranno verso Molise e Basilicata. Qualche nota di maltempo continuerà inoltre ad insistere al settentrione, in particolare nel Friuli Venezia Giulia e, in maniera sparsa, al nordovest.

Forte maltempo abbattutosi in Lombardia nel pomeriggio

A fare i conti con la corrente ondata di maltempo è stata ed è soprattutto la Lombardia, dove si abbattono piogge, temporali e occasionalmente anche grandinate. Questa fenomenologia si è concentrata in particolare nella provincia di Como (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI COMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) provocando disagi e allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Disagi e allagamenti nel Comasco

Stando a quanto si apprende dal sito “quicomo.it” i temporali e le grandinate che si sono abbattuti nelle scorse ore nella provincia di Como avrebbero provocato diversi disagi e allagamenti. La situazione più critica si sarebbe registrata tra Cantù, Cermenate e Lomazzo, con la Strada Statale dei Giovi completamente imbiancata dalla grandine. Allagamenti hanno coinvolto soprattutto l’area meridionale del comasco, dove i disagi si sarebbero ripercossi soprattutto sulla circolazione stradale, con traffico rallentato anche su diverse arterie principali. Nonostante questo quadro, non si sarebbero comunque e fortunatamente registrati danni alle persone.

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