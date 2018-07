Maltempo: alluvione lampo a Canosa di Puglia. Problemi e moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Video impressionante

Maltempo: alluvione lampo a Canosa di Puglia. Problemi e moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco – Tra il pomeriggio di ieri e la nottata odierna violentissimi temporali con grandinate e raffiche di vento oltre gli 80 km/h hanno interessato il sud dell’Italia, accanendosi con particolare violenza in Puglia, soprattutto nel barese. Un alluvione lampo ha colpito Canosa di Puglia, con fiumi d’acqua che hanno invaso strade, negozi, abitazioni e moltissimi automobilisti rimasti bloccati nelle proprie vetture. Non sono mancate scene di panico con salvataggi di persone in extremis. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche in pieno centro città, soprattutto per liberare sotto passi completamente allagati. […]