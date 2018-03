Clima invernale in queste ore e nelle prossime su gran parte dell’ Italia, nevica fino in pianura o lungo le coste al nord-est.

MALTEMPO di stampo invernale in ITALIA: piogge diffuse e nevicate fino a quote collinari o di pianura – 19 Marzo 2018 – Dopo l’ ondata di freddo intenso con il Buran arrivato nell’ ultima settimana di Febbraio, si replica a distanza di un ventina di giorni con le correnti molto fredde in arrivo sempre dalla Russia. Cade la neve questa mattina sulle regioni di nord-est specie tra Veneto ed Emilia Romagna. Risultano imbiancate Bologna, Modena, Venezia con i fiocchi che raggiungono anche il litorale veneto come possiamo vedere dalla webcam dell’ ultimo minuto sulla spiaggia di Jesolo (Ve). Maltempo Italia, piogge diffuse e nevicate fino in pianura al nord in questa terza settimana del mese di Marzo con freddo fuori stagione e temperature sotto la media del periodo. E nelle prossime ore nuovi impulsi perturbati genereranno ancora maltempo diffuso in Italia con altre precipitazioni, nevose anche al centro, specie tra Toscana, Umbria e Marche. […]

