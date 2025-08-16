Meteo – Colpo all’Estate, prossima settimana attesa intensa perturbazione e brusco calo termico

Weekend tra caldo e rischio temporali
Tempo estivo sull’Italia, ma con riserva. Lacuna barica in quota è attiva sul Mediterraneo centro-meridionale, penalizzando parte dell’Italia dove permane il rischio di forti temporali nel corso del weekend. In particolare la giornata di sabato si aprirà con temporali sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia; qualche acquazzone non è escluso anche tra Metaponto e Salento. Nel corso del pomeriggio situazione meteo in peggioramento su gran parte del sud e Sicilia con acquazzoni sparsi e temporali anche di forte intensità, specie su Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Qualche temporale potrà prendere forma anche tra Abruzzo e basso Lazio, nonché su Alpi e Prealpi. Domenica 17 agosto ancora a rischio acquazzoni e temporali sulle regioni meridionali e Sicilia, nonché sul basso Lazio e Triveneto. I fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità. Non mancheranno le schiarite specie nel corso del mattino. Sul resto del Paese tempo più asciutto, con sole prevalente.
Avvio di settimana ancora a rischio instabilità su parte del Paese
La circolazione si manterrà dai quadranti settentrionali anche ad avvio di settimana in un contesto barico mediamente livellato attorno ai 1015 hPa. Instabilità a ciclo diurno che si rinnoverà quindi sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì specie al centro-sud, settori tirrenici, Sicilia ed Alpi con occasionali sconfinamenti sin verso le pianure del Nordovest e coste.
Saccatura in discesa sull’Europa a metà settimana
Brutto colpo all’Estate con cambio circolatorio per la prossima settimana. L’alta pressione, a metà della prossima settimana, si sposterà ulteriormente verso ovest posizionando i suoi massimi pressori sull’Oceano Atlantico. In tal modo una saccatura tenderà a scivolare dalla Scandinavia verso il centro Europa, raggiungendo tra mercoledì e giovedì anche il Mediterraneo centro-settentrionale e l’Italia. In tal modo è atteso un cambio circolatorio in Europa con correnti più fresche ed instabili scendere di latitudine sin verso il Mediterraneo.
Maltempo e calo termico da metà settimana sull’Italia
Tra mercoledì e giovedì è quindi atteso un peggioramento del tempo sull’Italia con fenomeni anche intensi. Al momento è ancora prematuro entrare in dettagli previsionali, stante una distanza temporale ancora significativa, ma il nord e parte del centro potrebbero essere le aree a maggiori rischio maltempo con rischio nubifragi. La saccatura sarà accompagnata da correnti più fresche in discesa dal nord Europa con brusco calo delle temperature da giovedì, sino a portarsi in media se non al di sotto.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
°
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.