Meteo – Colpo all’Estate, prossima settimana attesa intensa perturbazione e brusco calo termico

Weekend tra caldo e rischio temporali

Tempo estivo sull’Italia, ma con riserva. Lacuna barica in quota è attiva sul Mediterraneo centro-meridionale, penalizzando parte dell’Italia dove permane il rischio di forti temporali nel corso del weekend. In particolare la giornata di sabato si aprirà con temporali sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia; qualche acquazzone non è escluso anche tra Metaponto e Salento. Nel corso del pomeriggio situazione meteo in peggioramento su gran parte del sud e Sicilia con acquazzoni sparsi e temporali anche di forte intensità, specie su Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Qualche temporale potrà prendere forma anche tra Abruzzo e basso Lazio, nonché su Alpi e Prealpi. Domenica 17 agosto ancora a rischio acquazzoni e temporali sulle regioni meridionali e Sicilia, nonché sul basso Lazio e Triveneto. I fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità. Non mancheranno le schiarite specie nel corso del mattino. Sul resto del Paese tempo più asciutto, con sole prevalente.

Avvio di settimana ancora a rischio instabilità su parte del Paese

La circolazione si manterrà dai quadranti settentrionali anche ad avvio di settimana in un contesto barico mediamente livellato attorno ai 1015 hPa. Instabilità a ciclo diurno che si rinnoverà quindi sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì specie al centro-sud, settori tirrenici, Sicilia ed Alpi con occasionali sconfinamenti sin verso le pianure del Nordovest e coste.

Saccatura in discesa sull’Europa a metà settimana

Brutto colpo all’Estate con cambio circolatorio per la prossima settimana. L’alta pressione, a metà della prossima settimana, si sposterà ulteriormente verso ovest posizionando i suoi massimi pressori sull’Oceano Atlantico. In tal modo una saccatura tenderà a scivolare dalla Scandinavia verso il centro Europa, raggiungendo tra mercoledì e giovedì anche il Mediterraneo centro-settentrionale e l’Italia. In tal modo è atteso un cambio circolatorio in Europa con correnti più fresche ed instabili scendere di latitudine sin verso il Mediterraneo.

Maltempo e calo termico da metà settimana sull’Italia

Tra mercoledì e giovedì è quindi atteso un peggioramento del tempo sull’Italia con fenomeni anche intensi. Al momento è ancora prematuro entrare in dettagli previsionali, stante una distanza temporale ancora significativa, ma il nord e parte del centro potrebbero essere le aree a maggiori rischio maltempo con rischio nubifragi. La saccatura sarà accompagnata da correnti più fresche in discesa dal nord Europa con brusco calo delle temperature da giovedì, sino a portarsi in media se non al di sotto.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

°