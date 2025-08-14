Meteo – Forte maltempo flagella il Piemonte, con grandine anche di grosse dimensioni: bloccata una coppia sulla Valle Orco

Quadro meteorologico piuttosto convulso

Il quadro meteorologico appare piuttosto convulso, sia quello italiano, sia quello a più grande scala europea. Quello italiano è senz’altro quello più peculiare: l’Anticiclone africano riesce a trasportare correnti roventi, con picchi di temperatura fino a +38°C, ma l’intrusione di correnti più umide alle quote più alte mina il fianco est del predetto promontorio anticiclonico, determinando la formazione pomeridiana di piogge e temporali localmente anche intensi.

Occasionali sconfinamenti fin sulle aree costiere

Se negli scorsi giorni il maltempo rimaneva perlopiù confinato alle zone più interne e montuose dello stivale, quest’oggi sconfinamenti hanno portato piogge e temporali ad estendersi anche sulle aree di pianure e, occasionalmente, fin sulle aree costiere, specie in Liguria. Le condizioni meteo evolveranno in ogni caso verso un miglioramento in serata, con l’esaurimento della fenomenologia e l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali.

Forte maltempo in Piemonte, grandine fino a 5 centimetri di diametro nel cuneese, con allagamenti

Tra le regioni maggiormente coinvolte dall’instabilità vi è sicuramente il Piemonte. Diverse aree sperimentano violenti rovesci e temporali e grandinate con chicchi fino a 5 centimetri di diametro nel cuneese (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CUNEO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), come si apprende dalla pagina X “Italia 24H Live – Notizie dall’Italia“. Sempre nel cuneese si segnalano diversi allagamenti, anche se i momenti più preoccupanti si sono vissuti nella Valle Orco, come vedremo nel prossimo paragrafo.

⛈️Chicchi di grandine fino a 5 cm di diametro tra Cebano e Monregalese per un temporale che sta colpendo la zona. Foto di Michela, per Centro Meteo Piemonte CMP, da Niella Tanaro (CN). Nel video, di Roberta Ravera, la grandinata in corso a Prato Nevoso (CN). https://t.co/BjYtJHyUoP pic.twitter.com/ertrLt53PZ — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) August 14, 2025

Paura nella Valle Orco, intervenuto il soccorso alpino e speleologico del Piemonte

Stando invece a quanto si apprende dal sito “giornalelavoce.it” il maltempo avrebbe rovinato i piani di una coppia che si avventurava in un’escursione nella Valle Orco, nel torinese. Questa si muoveva nel sentiero dell’Alpe Pisson, quando le condizioni meteo sono peggiorate in maniera piuttosto rapida, cogliendoli di sorpresa e rimanendo bloccati: i due sono riusciti a mettersi in contatto con la Centrale Operativa che ha preso in carica la segnalazione, e sono stati raggiunti dal soccorso alpino e speleologico del Piemonte, che li ha scortati in sicurezza fino a valle.

