MALTEMPO: diverse trombe d’aria e marine hanno interessato l’ITALIA nelle ultime ore – 07 ottobre 2018 – Abbiamo diffusamente parlato di come il maltempo si sia abbattuto sull’Italia all’inizio di questo weekend, con la risalita sul Tirreno della goccia fredda già responsabile dei temporali e dei nubifragi della fine della settimana specie sulle regioni meridionali. Oltre alle piogge e agli acquazzoni però, il maltempo è stato accompagnato anche da fenomeni violenti, come possono essere trombe d’aria o marine, con questi vortici che si sono sviluppati appunto sulle coste tirreniche. In particolare, le trombe marine sono un fenomeno assimilabile ad una tromba d’aria o tornado, che però si muove sull’acqua anziché sulla terra. Una tromba marina si genera anch’essa da una cella temporalesca ma la sua intensità è minore per via della maggiore instabilità dell’acqua rispetto alla terra e tende ad esaurirsi rapidamente o con il decadimento della cella generatrice stessa o incontrando un fronte di pioggia. Si segnala qualche danno collegato al maltempo, in particolare a Favignana, dove una tromba marina ha toccato terra sradicando qualche albero e scoperchiando alcuni capannoni. Altri vortici sono rimasti invece al largo, e altre trombe marine sono state avvistate anche in Toscana, specie nel grossetano, così come lungo le coste laziali. […]