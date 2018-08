Maltempo in arrivo: nuovi violenti temporali stanno per colpire tutte queste zone. Massima attenzione ancora su Roma e tante altre città. Fenomeni molto intensi, possibili allagamenti

Maltempo in arrivo: nuovi violenti temporali stanno per colpire tutte queste zone. Massima attenzione ancora su Roma e tante altre città – Ennesimo pomeriggio temporalesco su molte zone del paese, soprattutto su Alpi e centro-sud, qui con temporali anche violenti, grandinate e trombe d’aria non escluse. Inoltre una goccia fredda è situata nei pressi della Sardegna e non farà altro che alimentare i contrasti in gioco e l’instabilità pomeridiana. Dove attendersi i fenomeni maggiori? Sicuramente come ormai quotidiano negli ultimi giorni, su zone interne di Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo e soprattutto Lazio (con coinvolgimento anche di Roma), Campania, Sardegna tutta con grandinate e nubifragi anche intensi, una giornata davvero poco estiva sull’isola. Fenomeni possibili con violenti temporali anche su Molise interno, zone interne della Puglia, Calabria e Sicilia. […]