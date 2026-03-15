Meteo – Maltempo insiste su parte d’Italia con temporali e rischio nubifragi, scatta l’allerta della Protezione Civile

Domenica maltempo in progressivo spostamento verso sud

Ciclogenesi in discesa sulla Sardegna con maltempo che nella prima parte di giornata insisterà al Nordovest e Triveneto con quota neve sin verso i 500-700 metri tra Piemonte e savonese, localmente a quote inferiori nella Val d’Ossola. Precipitazioni in arrivo anche sulla Sicilia occidentali con possibili temporali. Nel corso del pomeriggio fenomeni in estensione a Calabria, Abruzzo, Marche, Molise e settori ionici. Asciutto sul resto del Paese, ma con nubi in transito.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 15 marzo 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale, Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia meridionale, in esaurimento dalla seconda parte della giornata, e su Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, Sardegna, Marche, settori centro-orientali di Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Sardegna orientale e settori meridionali di Puglia e Basilicata. Nevicate: nella prima parte della giornata, al di sopra dei 400-600 m su Piemonte sud-occidentale ed entroterra ligure di Ponente,con apporti al suolo da deboli a moderati, e al di sopra dei 800-1000 m su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in marcata diminuzione sulla Sardegna, in sensibile rialzo sui settori tirrenici peninsulari.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, tendenti a divenire nord-orientali; forti nord-occidentali con locali e temporanee raffiche di burrasca sulla Sicilia, forti dai quadranti meridionali su Puglia, Calabria e Basilicata e sui settori adriatici centrali; tendenti a forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale.

Mari: da agitato a molto agitato il Mare di Sardegna, temporaneamente grosso al largo; agitato il Canale di Sardegna, molto mossi i restanti bacini.

Allerta meteo arancione: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 15 marzo 2026:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante

Lombardia: Valchiavenna, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano, Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Appennino pavese

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Valle d’Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney.

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