Meteo – Weekend di maltempo su parte d’Italia con piogge, temporali e quota neve in calo; i dettagli

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dall’alta pressione delle Azzorre defilata sul vicino Atlantico, mentre una vasta saccatura tende a scivolare dal nord Atlantico sino al Mediterraneo centro-occidentale dove tende a formarsi una ciclogenesi, pari a 1000 hPa. In tal modo sull’Italia il campo barico è in nuovo progressivo calo con tempo in peggioramento da ovest.

Sabato di maltempo specie al Nordovest e Sardegna

Saccatura nord atlantica in discesa sul Mediterraneo centro-occidentale determina la formazione di una ciclogenesi tra il sud della Francia ed il Mar di Corsica. Giornata di sabato che farà quindi registrare un deciso peggioramento del tempo al nord con fenomeni diffusi che tenderanno a divenire a carattere temporalesco e localmente intensi tra Liguria, Piemonte ed alta Lombardia. Torna la neve sulle Alpi, fin sotto i 1000 metri tra Piemonte e Valle d’Aosta con quota neve in calo dalla sera sin verso i 600-800 metri. Piogge in arrivo anche sulla Sardegna, asciutto sul resto del Paese con ampie schiarite al sud e Sicilia.

Domenica maltempo in progressivo spostamento verso sud

Ciclogenesi in discesa sulla Sardegna con maltempo che nella prima parte di giornata insisterà al Nordovest e Triveneto con quota neve sin verso i 500-700 metri tra Piemonte e savonese. Precipitazioni in arrivo dalla seconda parte di giornata anche su Sicilia, Calabria, Abruzzo, Marche, Molise e settori ionici. Asciutto sul resto del Paese, ma con nubi in transito.

Avvio di settimana con residuo maltempo sud e Nordest

Avvio della prossima settimana con ciclogenesi in azione sullo Ionio meridionale, causando condizioni di maltempo su Sicilia e settori ionici dove sono attese precipitazioni, localmente anche di forte intensità dalla seconda parte di giornata. Qualche debole fenomeno risalirà anche sul resto del sud e basso Lazio. Impulso freddo che lambirà l’estremo nordest determinerà un peggioramento sul Triveneto e medio Adriatico, asciutto sul resto del Paese, ma con nubi di passaggio.

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