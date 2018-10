Maltempo in arrivo: raffica di temporali pronta a colpire numerose zone della penisola. Attenzione ad alcune regioni. La situazione

Maltempo in arrivo: raffica di temporali pronta a colpire numerose zone della penisola. Attenzione ad alcune regioni – Maltempo in arrivo anche su parte del nord Italia con piogge, soprattutto tra basso Piemonte e Liguria. Maltempo ben più intenso atteso invece ancora una volta al meridione, uno scenario meteo che ormai va avanti possiamo dire dall’inizio di agosto. Nelle prossime ore quindi rapido peggioramento su Emilia Romagna, Toscana e Lazio, con temporali soprattutto in mare aperto ma possibili anche all’interno. Instabilità ancora ben presente al meridione con piogge e temporali anche intensi specie su Calabria, Basilicata, Sicilia e poi Sardegna. In serata ulteriore peggioramento sul basso Tirreno e ritornante piovosa in risalita da sud verso il medio Adriatico, soprattutto tra Abruzzo, Marche e Romagna, dove piogge localmente intense insisteranno anche nella giornata di domani. […]