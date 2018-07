Maltempo in arrivo: temporali, grandinate e sensibile calo termico nelle prossime ore. Queste le zone più colpite

Maltempo in arrivo: temporali, grandinate e sensibile calo termico nelle prossime ore – Dopo la parentesi calda africana, il fronte temporalesco che ha portato piogge e temporali al centro-nord, sta abbordando in questo momento anche il meridione con maltempo soprattutto su Campania e nord della Puglia. Nelle prossime ore, aria fresca dai quadranti settentrionali seguirà il fronte e porterà un sensibile calo termico al centro-sud ed altri temporali su molte regioni. I fenomeni più cattivi nel corso del pomeriggio si avranno sul medio adriatico, Abruzzo in primis, e al sud, specie su Campania, Basilicata, Molise e Puglia dove non sono escluse grandinate intense, specie su quest’ultima regione e un sensibile calo termico. […]