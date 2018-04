Piogge intense in arrivo in queste ore al centro-nord.

MALTEMPO ITALIA: condizioni meteo perturbate con precipitazioni diffuse, più intense al centro-nord – 9 Aprile 2018 – Durante la mattinata odierna piogge diffuse si segnalano su tutte le regioni centro-settentrionali italiane tranne sul Friuli, Veneto, Romagna e coste marchigiane. Piove più intensamente sulla Liguria, Piemonte, Toscana e Lazio, deboli piogge anche sulla Campania e sulle isole maggiori. Nelle prossime ore le precipitazioni investiranno ancora gran parte dell’ Italia con i fenomeni più intensi sulle regioni centro-meridionali. Maltempo in Italia almeno per tutta la giornata odierna, a seguire le precipitazioni si localizzeranno soprattutto sulle regioni di nord-ovest con il flusso meridionale piuttosto umido in risalita dal Mediterraneo sotto la spinta della vasta depressione sull’ Europa occidentale. Le temperature subiranno un calo rispetto la giornata di ieri, specie sulle regioni centro-settentrionali assestandosi tuttavia su valori in linea con la media del periodo. Massime attorno ai 13°C sulle zone nord-occidentali, 15-16°c sui settori nord-orientali e al centro Italia, fino a 20°c sulle regioni meridionali.[…]