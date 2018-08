Piove in queste ore sulle regioni di nord-ovest a causa dell’ arrivo della parte avanzata di una perturbazione Atlantica che determinerà condizioni di Maltempo in Italia nelle prossime ore.

MALTEMPO ITALIA: è in arrivo un impulso perturbato in Italia con piogge e temporali anche intensi, temperature in calo –Prime piogge in queste ore sul Piemonte, Liguria, Valle d’ Aosta e Lombardia, maltempo previsto nelle prossime ore su gran parte dell’ Italia. Si apre così una lunga e intensa fase di tempo instabile o a tratti perturbato in Italia a causa del transito delle correnti occidentali direttamente dall’ Oceano Atlantico sul bacino del Mediterraneo centrale. Maltempo con piogge, temporali e possibili grandinate tra la giornata di oggi, quella di domani e quella di dopo domani, Mercoledì 15 Agosto. Le regioni più interessate da questa ondata di maltempo estivo potrebbero essere l’ Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia e a seguire la Toscana, l’ Umbria, le Marche e localmente i settori interni meridionali peninsulari e insulari. […]