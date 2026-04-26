Meteo – Prossima settimana alta pressione in indebolimento, tornano acquazzoni e temporali su alcuni settori

Tempo primaverile sull’Italia con tanto sole

Alta pressione distesa sull’Europa sud-occidentale con valori alti e livellati attorno ai 1020 hPa anche sull’Italia, dove il tempo si mantiene decisamente primaverile. Sole che prevale infatti da nord a sud con assenza di fenomeni e temperature che localmente supereranno i +25°C durante le ore centrali del giorno, specie al nord, Puglia e parte del centro.

Alta pressione cede nel corso della prossima settimana

Prima parte della prossima settimana che farà registrare un cedimento dell’alta pressione per la discesa di una goccia fredda dal Mar del Nord verso il centro Europa, determinando un calo barico anche sul nord Italia. Insisterà invece l’alta pressione sul Mediterraneo centro-meridionale con stabilità e temperature primaverili.

Torna qualche disturbo al nord la prossima settimana

Come anticipato, l’alta pressione tenderà a cedere sul nord Italia, favorendo l’intrusione di masse d’aria instabili in quota. Torneranno nubi, acquazzoni e temporali in particolare sui settori a nord del Po tra martedì e mercoledì, così come lungo l’Appennino. Tempo che si manterrà stabile lungo le coste e gran parte del centro-sud ed Isole.

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