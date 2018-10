MALTEMPO in arrivo in ITALIA con piogge diffuse e intense per diverse ore della giornata, la stagione autunnale entra nel vivo.

MALTEMPO ITALIA: in arrivo forti piogge da Sabato specie al nord e al centro – 25 Ottobre 2018 – In seguito alla fase di bel tempo di questi giorni con sole e caldo fuori stagione, un peggioramento meteo è in arrivo in tutta Italia dal fine settimana con piogge anche di forte intensità questa volta al centro-nord e non al sud. Il mese di Ottobre ha spaccato letteralmente in due l’ Italia dal punto di vista pluviometrico, quantitativi di pioggia record caduti in queste settimane al sud, specie in Calabria, Puglia e isole maggiori, secco e piogge scarse al centro e al nord. Si inizierà dalla regioni del Nord Italia, con le prime deboli piogge nella giornata di Venerdì, Sabato piogge più intense su tutte le regioni settentrionali e localmente anche al centro, poi nella giornata di Domenica il maltempo colpirà in pieno tutta l’ Italia con forti piogge al centro e al nord Italia, fenomeni più deboli o moderati al sud. […]