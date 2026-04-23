Meteo – Avvio prossima settimana ancora stabile, ma a seguire possibile maltempo e calo delle temperature

Fronte freddo verso sud-est, tempo in miglioramento in Italia ma anche residui temporali

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede il fronte freddo colpevole dell’instabilità di ieri scivolare verso sud-est, lasciando spazio ad un generale miglioramento meteo sull’Italia, complice anche l’espansione da sud-ovest di un campo di alta pressione sui settori occidentali del continente. Giornata odierna che vedrà bel tempo prevalente in Italia con cieli soleggiati e della residua instabilità solo su Calabria a Isole Maggiori. Nella giornata di domani migliora ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Clima ancora fresco nella giornata odierna a causa di correnti orientali, mentre già per domani attesa una lieve ripresa termica.

Festa della Liberazione e domenica tipicamente primaverili

Nel corso del weekend il fronte freddo si sarà oramai allontanato sul Mediterraneo orientale, con l’alta pressione che si troverà distesa su Mediterraneo ed Europa centro-occidentale, mentre una circolazione depressionaria colma di aria fredda si porterà tra Scandinavia ed Europa orientale. Sull’Italia si torna dunque verso giornate primaverili, con cieli soleggiati da Nord a Sud e soprattutto con temperature di nuovo in ripresa. Valori termici che si riporteranno infatti nella media o anche leggermente sopra media, con massime che su molte città torneranno a sfiorare i +24/+25°C. Festa della Liberazione dunque di stampo primaverile in Italia con tanto sole e clima gradevole, salvo qualche nube in sviluppo sulle Alpi con possibili locali piovaschi pomeridiani sulle Alpi occidentali.

Avvio di settimana ancora stabile

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, nei primi giorni della prossima settimana l’alta pressione dovrebbe sbilanciarsi nuovamente verso il nord Atlantica, favorendo l’allungamento di una saccatura colma di aria fredda dalla Scandinavia verso l’Europa centrale. Questo manterrebbe ancora condizioni meteo stabili in Italia, ma comunque con prime infiltrazioni di aria fresca in quota che favorirebbero lo sviluppo di acquazzoni e temporali pomeridiani specie su Alpi e Appennino. Le temperature in questo frangente non subirebbero particolari variazioni.

Possibile nuova fase instabile nella seconda parte della prossima settimana

Vista l’elevata distanza temporale, l’incertezza rimane ampia, ma proviamo a tracciare una tendenza verso il ponte dell’1 Maggio. I principali modelli mostrano per la seconda parte della settimana i massimi di pressione in movimento verso la Scandinavia, con il flusso di aria fredda che dall’Europa nord-orientale raggiungerebbe il Mediterraneo centrale. Questo porterebbe una nuova fase instabile sull’Italia, accompagnata anche da un calo delle temperature su valori anche di alcuni gradi sotto media. Vista l’alta incertezza, inutile scendere nei dettagli e vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.

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