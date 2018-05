Italia sempre nella morsa del maltempo, con ancora rovesci e temporali intensi collegati alla presenza di un minimo sul Tirreno.

MALTEMPO: Italia ancora interessata da rovesci e temporali intensi oggi, 4 maggio 2018 – Non c’è tregua per l’Italia in questo inizio di maggio, con il maltempo che anche nelle prossime ore sarà il protagonista del meteo da Nord a Sud con rovesci e temporali localmente intensi. Il tutto è dovuto alla presenza di un minimo depressionario che si è posizionato sul Tirreno, dove si trova ancora oggi, venerdì 4 maggio, con il suo carico di rovesci e temporali da dispensare ancora su tutta Italia. Il maltempo infatti terrà nella sua morsa la nostra Penisola da Nord a Sud, con fenomeni anche intesi già dal mattino: piogge sparse sono attese sulle regioni settentrinali ma ancora sul medio Adriatico, sul Lazio, sulla Campania, Puglia e Sicilia, con il maltempo intenso che interesserà sempre la Sardegna. Al pomeriggio le condizioni meteo non miglioreranno, con ancora rovesci e temporali sull’Italia ed in particolare al Centro e sulla Sardegna. Non macheranno piogge e acquazzoni anche al Nord e sulle regioni meridionali, con i fenomeni che man mano andranno ad attenuarsi in serata prima di esaurirsi dalla notte. Continuerà invece a piovere sulla Sardegna. Attenzione anche ai venti, che localmente potrebbero risultare ancora sostenuti. […]