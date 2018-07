Saccatura in transito sull’Italia con maltempo intenso nelle prossime ore e nei prossimi giorni da Nord a Sud.

MALTEMPO ITALIA: temporali e fenomeni intensi attesi da Nord a Sud – 22 luglio 2018 – Abbiamo diffusamente parlato di come il maltempo stia tornando ad essere protagonista sull’Italia grazie al transito di una saccatura atlantica proprio sulla nostra Penisola. Acquazzoni, temporali e grandine ma anche di fenomeni intensi non si sono fatti attendere già nella giornata di ieri, con soprattutto le regioni settentrionali che sono state sferzate dal maltempo intenso: non solo, perché le temperature sono tornate a scendere verso le medie grazie all’arrivo di aria più fresca. Oggi, domenica 22 luglio, l’Italia continuerà a rimanere nella morsa di acquazzoni e temporali, i quali dal Nord si sposteranno anche verso il Centro: attesi fenomeni localmente intensi sulla Toscana e poi sull’Adriatico, mentre dall notte tutte le regioni centrali dovranno fare i conti con precipitazioni anche di forte intensità. Domani, lunedì 23, il maltempo non darà tregua all’Italia, con acquazzoni e temporali specie alCentro Sud. Fenomeni intensi accompaganti localmente anche dalla grandine insisteranno fino alla notte, con l’aria fresca che porterà anche qui un generale abbassamento delle temperature che torneranno verso le medie del periodo. […]