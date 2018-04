Intensa fase di MALTEMPO in ITALIA specie sulle regioni di Nord-ovest, in arrivo forti piogge e abbondanti nevicate sulle Alpi.

MALTEMPO ITALIA: piogge alluvionali in arrivo su Piemonte, Valle d’ Aosta e Liguria – 10 Aprile 2018 – Il flusso atlantico in risalita dal bacino del Mediterraneo potrebbe creare pericolosi scenari meteo in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni con il maltempo concentrato sulle regioni di Nord-Ovest. Tese correnti dai quadranti meridionali cariche di umidità porteranno un gran carico di piogge nella giornata odierna e soprattutto in quella di domani, Mercoledì 11 Aprile, sul Piemonte, Liguria e Valle d’ Aosta. La situazione meteo potrebbe risultare piuttosto pericolosa considerando i terreni già saturi dalle precipitazioni delle ultime settimane e le montagne cariche di neve oltre i 1500-2000 metri di quota. Altra neve cadrà sulle Alpi specie sul settore occidentale e fin sotto i 1500 metri di quota con nuovi accumuli che potrebbero superare il metro di spessore oltre i 1700-1800 metri di quota. Accumuli pluviometrici che su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria potrebbero superare anche i 200 mm. […]