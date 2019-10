MALTEMPO – PIOGGE e TEMPORALI sferzeranno ancora in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA METEO, ecco le città interessate

Torna il maltempo al centro-nord Dopo un periodo piuttosto prolungato di stabilità al centro-nord grazie alla compagnia dell’Anticiclone africano, già da ieri il trend è cambiato con piogge e temporali anche intensi che hanno imperversato sulle regioni centro-settentrionali. In particolare sul pisano si è generato un temporale semistazionario nel pomeriggio di ieri, che ha scaricato al suolo più di 60 millimetri in poco tempo, apportando qualche disagio dovuto agli allagamenti provocati. Oggi instabilità ancora sui settori tirrenici, ma anche qualche rovescio sui settori costieri adriatici. Torna il maltempo in Sicilia Dopo un momento di tregua dalle precipitazioni avuto nella giornata di ieri grazie all’esaurimento degli effetti della goccia fredda mediterranea in transizione sui settori nordafricani dove poi è stata riassorbita, quest’oggi in Sicilia è tornato il maltempo che ha colpito soprattutto il lato tirrenico questa volta, con forti rovesci nel messinese. Nel resto del sud invece, malgrado la nuvolosità a tratti anche minacciosa, il tempo è rimasto prevalentemente asciutto. Domani nuovo maltempo sui settori tirrenici I flussi perturbati presenti ad alte quote sul nostro Paese innescheranno nella giornata di domani giovedì 31 ottobre, in concomitanza di Halloween, una circolazione instabile sul Tirreno, con conseguente maltempo tra la mattinata e il pomeriggio in Sardegna, Toscana e Calabria tirrenica. In serata dei rovesci potranno interessare anche il Lazio fino a tarda notte. Dal punto di vista termico a parte una leggera diminuzione dei valori massimi nelle regioni centrali non c’è null’altro da segnalare.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna centro-settentrionale e Toscana, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Marche occidentali, Lazio centro-settentrionale, Abruzzo settentrionale e resto Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Lazio settentrionale; isolate, anche a carattere di rovescio, su Alto Adige, settori alpini della Lombardia, Piemonte, Liguria, settori appenninici dell’Emilia-Romagna, resto di Marche, Lazio ed Abruzzo, e su Molise e regioni meridionali peninsulari, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord-Ovest e sulle regioni adriatiche. Venti: localmente forti settentrionali su Liguria e zone costiere adriatiche settentrionali, in attenuazione; localmente forti occidentali su Sardegna occidentale e meridionale. Mari: tendenti a molto mossi il Ligure e l’Adriatico settentrionale. Fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/home.

Allerta gialla, ecco dove Sulla base di quanto riportato nel bollettino che vi abbiamo riportato nel precedente paragrafo, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 31 ottobre 2019: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino del Pescara. Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene. Toscana: Serchio-Costa, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria. Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere, Chiascio – Topino. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino del Pescara. Toscana: Serchio-Costa, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria.

Interessati dall’allerta tutti i capoluoghi di Lazio, Abruzzo e Umbria e i seguenti: Grosseto, Pisa, Livorno.