Maltempo Veneto: gara di solidarietà per fronteggiare i danni

Maltempo Veneto: danni ingenti nel territorio. Tantissimi gli alberi abbattuti

Maltempo Veneto: ha raggiunto quasi due milioni di euro la gara di solidarietà di cittadini e aziende

Un ondata di maltempo che ha lasciato il segno in gran parte del nord-est, quella che ha colpito le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia un mese fa, tra fine ottobre e l’inizio di novembre. Una gara di solidarietà è stata effettuata ed è tuttora in atto per far risorgere i territori devastati, in particolare della regione Veneto. Raggiunti i quasi due milioni di euro nella stragrande maggioranza donati da veneti, che hanno versato un contributo sul conto corrente della Regione.

Territori completamente devastati

La zona dell’alto Veneto è stata completamente devastata dall’ondata di maltempo, in particolar modo dal forte vento con punte superiori ai 120 km/h, che ha distrutto un numero di alberi impressionanti. L’altopiano di Asiago ha subito gravi danni. Interi boschi sono andati persi, tanto che si parla di oltre il 10% del patrimonio boschivo di Veneto e Trentino Alto Adige.