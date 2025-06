Meteo – Forte maltempo con temporali e grandinate si è abbattuto nelle scorse ore nella provincia di Sondrio, i dettagli

Prevalente stabilità in Italia

Le mappe sinottiche evidenziano la netta prevalenza, nella giornata odierna come nelle ultime, di un campo di Alta pressione di matrice subtropicale che assicura condizioni meteo in larga parte stabili e asciutte sul nostro Paese, con clima pienamente estivo e temperature generalmente oltre la media di riferimento. Qualche nucleo di maltempo si aziona tuttavia sulle aree più settentrionali dello stivale e più precisamente sul settore alpino e adiacenze, con fenomeni localmente anche intensi.

Prosieguo del Weekend con disturbi crescenti di maltempo

Sebbene nelle prossime ore sia previsto un relativo miglioramento delle condizioni meteo, con possibili residuali eccezioni, un nuovo peggioramento avanzerà sull’Italia a partire già dal tardo mattino di domani domenica 15 giugno, con piogge e temporali che si espanderanno su buona parte delle pianure del nord, con possibili locali nubifragi e sull’Appennino centrale. Le temperature, in questo contesto, non subiranno comunque significative variazioni, fatto salvo una diminuzione al passaggio dei fenomeni e con caldo africano quindi dominante sullo stivale.

Maltempo anche intenso, diversi interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Sondrio

Tra le regioni maggiormente colpite dall’instabilità nelle scorse ore vi è sicuramente la Lombardia, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che hanno sferzato, in maniera sparsa, alcune zone della regione. Maggiori criticità si sono rinvenute nella provincia di Sondrio (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI SONDRIO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), dove diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Maltempo con grandine

Stando a quanto si apprende dal sito “sondriotoday.it” il maltempo che nelle scorse ore ha sferzato la provincia di Sondrio è stato accompagnato da grandinate intense, che hanno interessato in particolare le aree della Valtellina e Valchiavenna. Gli interventi dei Vigili del Fuoco hanno riguardato il taglio di alcune piante pericolanti, la rimozione di un palo stradale caduto sulla carreggiata e una piccola frana in quel di Spriana. Non si registrano fortunatamente vittime e/o feriti direttamente o indirettamente legati all’evento di maltempo.

