Maltempo: violentissima grandinata si abbatte sulla località della Sardegna e provoca un crollo termico di 20 gradi in pochi minuti – Nubifragi impressionanti quelli che hanno interessato parte del sud Italia nella giornata di ieri, accanendosi con forza sulla Sardegna, Puglia, Basilicata e zone interne in genere. Un’ eccezionale grandinata si è abbattuta sull’altopiano di Campeda, in provincia di Nuoro, trasformando il paesaggio circostante e passando dall’estate all’inverno nel giro di poco tempo. Una coltre bianca, alta circa 30 centimetri, ha ricoperto la strada e i campi circostanti, con numerosissimi problemi per gli automobilisti. In pochi chilometri sulla Statale “Carlo Felice” si è passati dai 35 gradi della pianura ai 12 gradi dell’altopiano, uno sbalzo davvero pazzesco. […]