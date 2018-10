Maltempo: violentissimo nubifragio colpisce il napoletano. Numerosi i danni. Attese altre violente piogge

Maltempo: violentissimo nubifragio colpisce il napoletano. Numerosi i danni – La perturbazione è arrivata puntuale sulla penisola e sta interessando, anche in modo violento, il nord e il versante tirrenico fino alla Campania. Proprio in questa regione si stanno avendo i problemi maggiori: questa mattina un violentissimo nubifragio ha colpito il napoletano con danni soprattutto a Giuliano, e Cassandrino. Qui, le abbondanti piogge in un lasso ristretto di tempo, hanno provocato una crisi della rete fognaria, che non è riuscita a smaltire tutta la pioggia caduta. Tantissimi gli allagamenti e la città in pochi minuti si è ritrovata sott’acqua. In particolare, via Borsellino, si è trasformata in un fiume che ha trascinato via numerose auto. Una situazione che resta difficile, in vista poi di una nuova violenta ondata di temporali in arrivo nel tardo pomeriggio/sera sulla regione. […]