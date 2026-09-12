Meteo – Weekend con residuo maltempo al sud, tempo estivo al centro-nord

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dall’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa occidentale con massimi pressori sino a 1025 hPa, mentre un’ansa depressionaria di distende dai Paesi Baltici sino al Mediterraneo centrale. Flusso umido perturbato principale che torna ad alzarsi di latitudine scivolando sul nord Europa. Sull’Italia campo barico in ripresa al centro-nord, mentre una residua circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale interessa il sud e Sicilia.

Oggi residuo maltempo al sud e Sicilia

Meteo Italia sabato 12 settembre – Alta pressione delle Azzorre in espansione sul Mediterraneo settentrionale ed Europa occidentale favorisce condizioni meteo stabili al nord, medio Tirreno e Sardegna, salvo innocui addensamenti sulla Pianura Padana centro-occidentale. Circolazione umida collegata all’ansa depressionaria presente tra est Europa e Mediterraneo meridionale, pilota acquazzoni e temporali ( consulta l’allerta meteo) tra la Sicilia, Calabria ed occasionalmente anche tra le coste di Abruzzo meridionale e Molise. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali sono attesi su Basilicata, Calabria, Sicilia, Salento ed a ridosso dell’Appennino centrale. Asciutto sul resto del Paese con ampie schiarite al nord, medio Tirreno e Sardegna. Deciso miglioramento serale anche al sud con fenomeni in progressivo riassorbimento.

Domenica con sole prevalente da nord a sud

Ansa depressionaria in riassorbimento, favorirà un prosieguo di weekend stabile su tutta l’Italia. Giornata di domenica che vedrà infatti cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Paese, salvo residui disturbi sulla Sicilia orientale. Stabilità che si rinnoverà anche nel corso del pomeriggio, salvo innocui addensamenti sui settori montuosi, specie alpini, ed occasionali acquazzoni sui settori interni della Sicilia. Stellato nottetempo.

Temperature in linea con il periodo

Weekend con temperature tardo estive sull’Italia, ma senza eccessi ed in linea con il periodo. Attesi infatti valori massimi attorno ai +26/+28°C al nord, Sardegna e medio Adriatico, mentre mediamente attorno ai +28/+30°C sul resto del Paese, salvo picchi superiori sulla Sicilia orientale nella giornata odierna.

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