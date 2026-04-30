Meteo – 1° Maggio in larga parte stabile e asciutto, ma attenzione a qualche nota di maltempo: i dettagli

Giornata contrassegnata dal maltempo

La giornata odierna è, nel complesso, contrassegnata ancora dal maltempo, con un fronte instabile che investe principalmente le regioni meridionali peninsulari e il medio versante adriatico, con le condizioni meteo che appaiono invece relativamente più stabili e asciutte altrove, fatta eccezione per qualche rovescio nel Lazio e sulle Alpi occidentali. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Cavo perturbato in allontanamento in serata

Il cavo perturbato responsabile del maltempo soprattutto nella prima parte della giornata odierna si allontana dal nostro Paese progressivamente, determinando un graduale miglioramento delle condizioni meteo che, entro sera, torneranno generalmente stabili e asciutte, al netto di qualche isolata e residuale eccezione. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle 24 ore precedenti.

1° maggio prevalentemente stabile grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone

Il miglioramento già in atto e in avanzamento anche nelle prossime ore è dovuto alla nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano che si imporrà sul Mediterraneo centrale a partire già dalla giornata di domani venerdì 1° maggio, nonché Festa dei Lavoratori. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo ciò non sarà sufficiente ad impedire la formazione e il transito di qualche rovescio o temporale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e possibili temporali tra Calabria e Sicilia nel pomeriggio

Nel pomeriggio di domani venerdì 1° maggio più specificamente, rovesci e possibili temporali potranno generarsi e transitare tra la Sicilia e la Calabria, in maniera occasionalmente anche intensa. Le condizioni meteo, invece, sul resto del Paese risulteranno generalmente stabili e asciutte e tali torneranno anche nelle aree coinvolte dal maltempo entro sera, con temperature che, in questo contesto, subiranno un primo lieve aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

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