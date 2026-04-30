Meteo – Tempo in miglioramento nelle prossime ore a seguito di piogge e temporali: i dettagli

Tempo instabile su parte del Paese

Un fronte instabile, soprattutto nella prima parte di oggi, ha transitato sulle regioni meridionali peninsulari e sul medio versante adriatico, oltre a determinare qualche rovescio anche sul Lazio e sulle Alpi occidentali. Questo a causa di un cavo perturbato di stampo atlantico che ha lambito l’Italia affondando più decisamente sul settore balcanico. Le condizioni meteo sono apparse e appaiono relativamente migliori altrove.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale aveva già indotto la Protezione Civile nella giornata di ieri ad emettere un’allerta meteo valida per oggi, con il maltempo che va concentrandosi principalmente, ma non esclusivamente in virtù di quanto scritto in precedenza, sulle regioni meridionali peninsulari. Le temperature, in questo contesto, subiscono comunque mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Tempo in miglioramento nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno un graduale aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale indotto in particolare da un nuovo forcing dell’Anticiclone azzorriano. Tale evoluzione, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, favorirà un miglioramento delle condizioni meteo che, in serata, potranno pertanto tornare generalmente stabili e asciutte, al netto di qualche isolata e residuale eccezione di maltempo.

Temperature mediamente in diminuzione

In un contesto meteorologico pertanto incline alla stabilità e al relativo bel tempo in serata, con cieli che pertanto appariranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi in tutto il Paese grazie all’avanzamento di schiarite quantomeno parziali anche nelle aree quest’oggi coinvolte dal maltempo, le temperature confermeranno mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi comunque intorno alla media di riferimento, con clima non lontano dagli standard primaverili.

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