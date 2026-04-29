Meteo domani 30 aprile: tempo instabile in Italia con piogge e temporali su alcune regioni

Situazione sinottica europea
Massimi dell’alta pressione sul Mare del Nord con valori al suolo fino a 1030 hPa ma promontorio anticiclonico che parte dal Mediterraneo centro-occidentale. Circolazione depressionaria presente in Atlantico con due distinte gocce d’aria più fredda in quota, una ad ovest di Francia e Isole Britanniche e una sulle Isole Azzorre. Una massa di aria fredda in discesa dalla Scandinavia si muove invece sui Balcani lambendo il Mediterraneo centrale e portando condizioni meteo instabili su molte regioni d’Italia.
Previsioni meteo per domani, 30 aprile
Al Nord: Al mattino cieli coperti sulle regioni nord-occidentali con deboli precipitazioni, aperture a nord-est. Al pomeriggio maggiori spazi di sereno con ancora addensamenti irregolari tra Piemonte e Valle d’Aosta. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.
Previsioni meteo per domani, 30 aprile
Al Centro: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse sul medio-Adriatico. Al pomeriggio graduali schiarite da nord, con instabilità sul medio-basso Lazio. In serata e in nottata residue precipitazioni sul Lazio, stabile altrove con cieli del tutto sereni. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 30 aprile
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli coperti con qualche pioggia tra Campania, Basilicata e Puglia. Al pomeriggio poche variazioni con instabilità su Puglia, Calabria e Sardegna. In serata e in nottata tempo in graduale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.