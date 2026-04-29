Meteo domani 30 aprile: tempo instabile in Italia con piogge e temporali su alcune regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli coperti con qualche pioggia tra Campania, Basilicata e Puglia. Al pomeriggio poche variazioni con instabilità su Puglia, Calabria e Sardegna. In serata e in nottata tempo in graduale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.