Meteo – 25 Aprile con ancora maltempo in Italia, più sole a seguire accompagnato anche da un rialzo termico

Tornano piogge e temporali sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo un weekend piuttosto stabile grazie alla temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo, come vi avevamo anticipato, tornano le piogge sull’Italia in questo avvio di settimana. Una saccatura atlantica è infatti in transito sul Mediterraneo centrale, portando piogge e temporali soprattutto al Nord-Est e sulle regioni centrali. Nel corso delle ore pomeridiani instabilità anche al Sud con acquazzoni in formazione nelle zone interne e in movimento verso i settori adriatici. Meno interessate dalla perturbazione il Nord-Ovest e le Isole Maggiori.

Festa della Liberazione con piogge e temporali, ma non su tutte le regioni

Dopo il transito della saccatura nella giornata odierna, questa nella giornata di domani si porterà più ad est e la Penisola Italiana verrà investita da correnti fresche e instabili che rinnoveranno condizioni di maltempo ma solo su alcune regioni. Al mattino avremo piogge e temporali sparsi su Emilia Romagna e Triveneto con neve sui settori alpini oltre i 1300-1500 metri e locali fenomeni anche sull’alta Toscana e la Campania. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione nelle zone interne del Centro-Sud e in sconfinamento sulle regioni adriatiche. Ancora fenomeni residui su Emilia Romagna e Triveneto con quota neve in lieve rialzo, più asciutto sul resto d’Italia. Tra la serata e la nottata ancora acquazzoni sul medio e basso versante adriatico, più asciutto altrove con ampie schiarite in arrivo da nord-ovest. Ventilazione anche sostenuta soprattutto al Sud nella seconda parte di giornata dai quadranti occidentali o nord-occidentali, con raffiche anche di burrasca specie tra Calabria e Basilicata. Temperature in lieve diminuzione.

Seconda parte della settimana con sole e temperature primaverili

A partire dalla giornata di mercoledì e nei giorni a seguire, avremo la rimonta sul Mediterraneo ed Europa centro-occidentale di un vasto e robusto campo di alta pressione. Questo porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati. Inoltre anche le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare, almeno fino alla giornata di sabato, riportandosi anche su valori sopra la media del periodo. Massime che su molte città torneranno a superare i 20°C con punte anche oltre i 25°C sulle Isole Maggiori.

Possibile guasto del ponte per il 1 maggio

Fino all’inizio dell’ultimo weekend di aprile, come abbiamo appena visto, un promontorio anticiclonico dovrebbe dominare sul Mediterraneo portando condizioni meteo più asciutte e clima mite. Durante il ponte del 1 maggio però diversi modelli mostrano da qualche giorno il possibile transito di una saccatura depressionaria. Tra Domenica e Lunedì ecco allora che le condizioni meteo potrebbero peggiorare in Italia con piogge e temporali diffusi. Instabilità che proseguirebbe poi anche nella prima settimana di maggio.

