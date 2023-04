Meteo – Piogge e temporali tra oggi e domani in Italia, poi esplode la primavera con sole e primi caldi di stagione

Saccatura in transito tra Europa centrale e Mediterraneo centrale

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato, ecco che una saccatura depressionaria va a transitare sull’Europa centrale, lambendo anche il Mediterraneo centrale. Questo porta un peggioramento delle condizioni meteo in Italia con piogge e temporali in mattinata su Lombardia orientale Triveneto, Emilia Romagna e regioni centrale. Qualche fenomeno interesserà anche la Campania e il Molise. Nella seconda parte di giornata ancora acquazzoni e temporali sul Triveneto e zone interne del Centro-Sud, con fenomeni in movimento verso le coste adriatiche. Più asciutto invece il Nord-Ovest e le Isole Maggiori.

Festa della Liberazione con correnti instabili da nord-ovest

Nella giornata di domani 25 Aprile, la saccatura depressionaria si sarà oramai portata sull’Europa centro-orientale e la Penisola Italiana verrà interessata da correnti fresche e instabili provenienti dai quadranti nord-occidentali, mentre un promontorio anticiclonico inizia a rimontare su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo ancora instabili in Italia con acquazzoni e temporali che andranno ad interessare il Nord-Est, l’Emilia Romagna, zone interne del Centro-Sud e settori adriatici. Generale miglioramento a partire da mercoledì, come vedremo di seguito.

Esplode la primavera nei prossimi giorni ma con qualche guasto per inizio maggio

A partire dalla giornata di mercoledì e nel corso della seconda parte di settimana avremo la rimonta di un vasto e robusto promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud ed anche un graduale aumento delle temperature fino a portarsi su valori anche di 2-4 gradi sopra le medie del periodo entro la giornata di sabato. Ma tra la giornata di domenica e quella di lunedì 1 maggio l’alta pressione potrebbe subire un cedimento sul Mediterraneo centrale riportando le piogge in Italia.

Meteo maggio: ecco cosa dicono i modelli stagionali per l’ultimo mese della primavera

Ultimi aggiornamenti dei modelli stagionali come CMCC e ECMWF che mostrano anomalie positive di temperatura su buona parte del continente, più marcate tra Balcani e Turchia. Valori più vicini alla media su Scandinavia e Penisola Iberica. Precipitazioni che potrebbero però risultare localmente sopra media soprattutto tra Mediterraneo centrale ed Europa orientale. Prime vere incursioni dell’alta pressione africana non escluse con maggio. Mese di maggio 2023 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente sopra media sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero essere localmente al di sopra.

