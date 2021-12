METEO – ACQUAZZONI e NEVICATE in arrivo nelle PROSSIME ORE in ITALIA, ecco dove

Maltempo in azione sull’Italia

Un nuovo peggioramento è avanzato sull’Italia nel corso di questo weekend natalizio, con prime piogge e occasionali temporali che hanno fatto ingresso già nella giornata di ieri sullo stivale, localmente in maniera anche intensa. Tuttavia anche in quella odierna sono piuttosto evidenti gli effetti portati al suolo da una perturbazione di stampo atlantico, con cieli dappertutto molto nuvolosi e con qualche pioggia e nevicata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e nevicate, ma solo in montagna

Come annunciato in precedenza, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono quest’oggi perturbate, come testimoniano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. L’arretramento da parte dell’Alta pressione ha fatto sì che le piogge tornassero ad interessare lo stivale, soprattutto lungo il versante tirrenico. Le precipitazioni assumono carattere nevoso momentaneamente solo sulle cime più alte dell’Appennino.

Ancora maltempo nelle prossime ore e quota neve in abbassamento

Nel corso delle prossime ore e dunque nella serata corrente, le condizioni meteo non evolveranno verso un miglioramento e così il maltempo troverà sostanziale conferma su molte aree dello stivale. Più precisamente l’instabilità in serata si sposterà verso meridione, con piogge e occasionali temporali che potranno interessare soprattutto la Campania, dove i fenomeni saranno più intensi stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, non mancheranno rovesci, anche nevosi, altrove, vediamo dove.

