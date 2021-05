METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI in arrivo: la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco le città colpite

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, nelle ore notturne e fino al mattino, con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna orientale e sui settori di pianura del Veneto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, specie durante il ciclo diurno e nelle zone interne, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Triveneto, settori alpini centro-occidentali, Appennino emiliano, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale e Puglia garganica, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione le massime sulle regioni adriatiche. Venti: da forti a burrasca: settentrionali su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in rapido trasferimento a settori adriatici di Emilia Romagna e Marche; occidentali sulla Sardegna. Localmente forti occidentali sulle restanti zone costiere ed appenniniche delle regioni centro-meridionali. Mari: molto mosso l’Adriatico centro-settentrionale, il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno centro-settentrionale e localmente lo Ionio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo una giornata comunque tutt’altro che stabile, quantomeno per le regioni più settentrionali della nostra Penisola, la serata corrente non riserverà un deciso cambio di passo da questo punto di vista, anzi: il flusso di correnti più fresche di natura atlantica già responsabile dell’instabilità pomeridiana, porterà il maltempo addirittura ad acuirsi, con piogge e temporali localmente a carattere di possibile nubifragio sulle regioni nordorientali . Si mantiene invece stabile e asciutto al centro-sud.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 19 maggio 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di Abruzzo, Molise e i seguenti: Rovigo, Padova, Verona, Venezia, Treviso, Belluno, Brescia.