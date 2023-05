Meteo – Acquazzoni e temporali pomeridiani in Italia, maltempo domani al Nord-Ovest lambito da una goccia fredda

Instabilità pomeridiana protagonista sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre in espansione verso le Isole Britanniche e con una maggiore invadenza anche sull’Europa. Questo porta maggiore stabilità sull’Italia con ampi spazi di sereno da Nord a Sud durante le ore mattutine. Ma la presenza di aria più fresca in quota darà luogo all’instabilità termo-convettiva nelle ore pomeridiane, con acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini e in sconfinamento verso coste e pianure.

Goccia fredda in discesa dalla Scandinavia, maltempo anche intenso al Nord-Ovest

L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso le Isole Britanniche e il Mare del Nord favorirà l’isolamento di una goccia fredda sulla Scandinavia. Goccia fredda che nella giornata di domani scenderà sull’Europa centrale, lambendo il Nord Italia tra la serata di domani e la mattinata di giovedì, per poi proseguire verso la Francia. Questo porterà un aumento dell’instabilità sulle regioni nord-occidentali, con acquazzoni e temporali sparsi che dal pomeriggio di domani dovrebbero persistere fino al giovedì mattina. Fenomeni anche intensi attese durante le ore notturne, localmente anche a carattere di nubifragio specie tra Piemonte centro-settentrionale e settori nord-occidentali della Lombardia.

Seconda parte della settimana senza particolare variazioni

Evoluzione sinottica per la seconda parte della settimana che vede l’alta pressione ancora sbilanciata in Atlantico, con massimi di pressione ad ovest delle Isole Britanniche, ma con un ulteriore aumento dei valori di geopotenziale anche tra Europa e Mediterraneo, dove però continueranno le infiltrazioni fresche in quota da est. L’instabilità pomeridiana continuerà ad essere protagonista soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud, ma acquazzoni e temporali non mancheranno anche lungo l’arco alpino. Clima più caldo rispetto alle prime due decadi di maggio, ma senza particolari eccessi. Massime che si porteranno infatti intorno ai 25°C su pianure e vallate e solo localmente fino a 26°C/27°C.

Con giugno inizia l’estate, vediamo se il prossimo mese porterà una svolta sotto il profilo meteo

Diversi modelli mostrano anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa ma in particolare sui settori occidentali. Alta pressione di matrice nord-africana che potrebbe fare spesso sortite tra Penisola Iberica e Francia portando anomalie termiche positive. Sopra media comunque anche le latitudini più elevate tra Islanda e Scandinavia. Sotto il profilo delle precipitazioni a giugno 2023 potremmo avere locali sotto media sull’Europa centro-orientale a causa dell’invadenza degli anticicloni. Infiltrazioni fresche in quota, specie dai quadranti orientali, potrebbero invece portare molti temporali con locali sopra media tra Balcani e Italia.

