Meteo – Ultime note di maltempo con nuovo e definitivo miglioramento nelle prossime ore: i dettagli

Ultimi temporali in azione in Italia

Una residuale circolazione depressionaria sull’Italia meridionale determina la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali perlopiù isolati o sparsi sulle regioni più meridionali dello stivale e in particolare su Sicilia e Calabria, con fenomeni localmente anche intensi. Saranno tuttavia gli ultimi effetti di questa parentesi di maltempo, con le condizioni meteo che, come vedremo nel presente editoriale, progrediranno presto verso un miglioramento definitivo.

Allerta meteo della Protezione Civile

Nonostante quelli odierni fossero gli ultimi effetti di una circolazione depressionaria ormai in dissipazione sul bacino del Mediterraneo, la Protezione Civile aveva comunque diffuso un’allerta valida per alcuni settori per la giornata odierna. Il maltempo non si è fatto attendere e, malgrado ciò, le temperature, mediamente, sul nostro Paese subiscono un primo e lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, tornando sostanzialmente già in media o poco oltre.

Miglioramento generale e definitivo nelle prossime ore in Italia

Un miglioramento delle condizioni meteo generale e definitivo è atteso nelle prossime ore sulla nostra Penisola. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, infatti, un campo di Alta pressione di origine azzorriana prenderà il controllo di tutto il Mediterraneo centro-occidentale, assicurando il ritorno della stabilità pressoché ovunque, accompagnata peraltro spesso da relativo bel tempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Relativo bel tempo e temperature in lieve aumento

Il miglioramento a cui ci siamo riferiti più volte nel presente editoriale sarà associato all’avanzamento di schiarite quantomeno parziali anche nelle aree coinvolte dal maltempo nella prima parte di oggi. Pertanto, i cieli risulteranno sostanzialmente sereni o da poco a parzialmente nuvolosi in tutto il territorio nazionale, con temperature che, in questo contesto, confermeranno mediamente un leggero aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

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