METEO / acquazzoni e temporali pomeridiani, fenomeni intensi specie al Centro Sud – 22 agosto 2018 – In un’estate molto dinamica sotto il profilo meteo sull’Italia, gli ultimi scampoli di agosto continueranno a venire caratterizzati da acquazzoni e temporali anche intensi, prima dell’arrivo di una intensa perturbazione nel weekend. In particolare domani, giovedì 23 agosto, correnti fresche e instabili collegate ad una vasta circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale favoriranno lo sviluppo di acquazzoni e temporali pomeridiani al Centro Sud Italia, con i fenomeni che localmente potranno anche assumere carattere di nubifragio. Condizioni meteo localmente instabili anche al Nord, con precipitazioni sulle Alpi ma anche su Liguria, zone interne di Veneto e Friuli come sui settori pedemontani. Per tutti i dettagli sulle previsioni meteo per le prossime ore e per i prossimi giorni sull’Italia guardate comunque il video qui di seguito:

