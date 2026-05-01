Meteo – Affondo perturbato mette ko l’Anticiclone ad inizio settimana prossima, con forte maltempo: i dettagli

Stabilità e bel tempo governano la maggior parte del Paese

Condizioni meteo di stabilità e bel tempo governano la maggior parte del Paese, ad eccezione della Sicilia e della Calabria, per le quali la Protezione Civile aveva anche diffuso già ieri un’allerta e dove insistono, infatti, piogge e temporali perlopiù sparsi e localmente anche intensi a causa di una circolazione depressionaria residuale sul Mediterraneo meridionale. Le temperature, in questo contesto, subiscono comunque mediamente un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con miglioramento ulteriore

Le prossime ore vedranno un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola grazie al forcing dell’Anticiclone afroazzorriano sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali che andranno pertanto esaurendosi anche nelle aree precedentemente coinvolte da questi, con il tempo che tornerà, in sostanza, generalmente stabile e asciutto, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Weekend alle prese con stabilità e bel tempo

Il Weekend sarà ancora migliore rispetto alla giornata odierna. L’affermazione definitivamente dell’Anticiclone afroazzorriano sul bacino del Mediterraneo centrale aprirà una fase di stabilità e bel tempo pressoché totali, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, ad eccezione di qualche rovescio o temporale che potrà generarsi sull’estremo nordovest nel pomeriggio di domenica 3 maggio a causa dell’intrusione di correnti più umide e instabili provenienti da un affondo perturbato sul Mediterraneo occidentale.

Forte peggioramento in arrivo ad inizio settimana prossima

Il predetto affondo perturbato traslerà verso il nostro Paese per l’inizio della prossima settimana, aprendo una fase decisamente più instabile con il transito di piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che si concentrerà soprattutto sui settori tirrenici del centro-nord, non mancando di sconfinare anche su altre aree di tali settori. Non è inoltre escluso un parziale coinvolgimento del sud entro la giornata di martedì 5 maggio, con temperature che subiranno una generale e sensibile diminuzione, soprattutto nelle aree interessate dal maltempo.

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