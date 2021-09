METEO – AFFONDO PERTURBATO mette nel mirino l’ITALIA: possibile fase di MALTEMPO, ecco quando e dove

Prossimi giorni Anticiclone predominante

Un promontorio anticiclonico di matrice africana già in auge nella giornata odierna, continuerà ad elevarsi verso la nostra Penisola nei prossimi giorni in risposta ad un affondo perturbato sull’Europa occidentale, portando condizioni meteo di generale stabilità: solo nella giornata di domani giovedì 23 settembre sarà possibile ancora qualche localizzato disturbo di maltempo (scopri dove). Tale situazione sarà accompagnata da clima gradevole, ma ancora per poco tempo in alcune zone.

Weekend, temperature in sensibile aumento al centro-sud

La traslazione del suddetto affondo perturbato verso i quadranti nordorientali intensificherà il richiamo di correnti calde provenienti dai settori nordafricani con il conseguente ritorno del clima estivo sulle regioni centro-meridionali, dove i cieli saranno spesso irregolarmente nuvolosi, specie sui settori centrali. Non sono esclusi ed anzi appaiono piuttosto probabili locali picchi fino a +35°C, soprattutto in Sardegna. Di contro, un peggioramento potrebbe interessare il nord nella giornata di domenica 26 settembre, con maltempo anche intenso (scopri dove).

Fase perturbata per inizio settimana prossima

Il peggioramento che arriverà sulle regioni settentrionali nel corso del prossimo weekend, potrebbe aprire una fase perturbata che caratterizzerà tutto il prossimo inizio settimana sulla nostra Penisola, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Il fronte perturbato potrebbe infatti dividersi in due andando ad interessare le regioni nordorientali con fenomeni anche intensi da una parte e i settori centrali dall’altra.

