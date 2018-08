Inizio di Agosto con caldo e afa in città, quale tendenza meteo in Italia per i prossimi giorni del mese?

METEO AGOSTO 2018: clima ideale in Italia per le vacanze estive, proseguirà così per tutto il mese? – 2 Agosto 2018 – Primi giorni del mese di Agosto 2018 con caldo intenso in Italia e temperature oltre la climatologia di riferimento, d’altronde siamo nel periodo più caldo dell’ anno, ma quanto durerà questa ondata di caldo africano? Stando ai modelli probabilistici entro la prima decade di Agosto l’ ondata di caldo potrebbe subire un lieve cedimento specie sulle regioni centro-meridionali dove torneranno i temporali refrigeranti sui settori interni peninsulari, ancora caldo e afoso invece al nord più protetto dall’ Anticiclone nord-africano. Da sottolineare tuttavia che non è possibile parlare di alcuna rottura anticipata della stagione estiva, piuttosto è probabile che la stagione estiva proseguirà normalmente e a tal proposito, i modelli stagionali seguiti e analizzati da alcuni mesi a questa parte indicano temperature leggermente al di sopra della media in Italia, questo lascia sperare per una seconda parte del mese di Agosto 2018 meno afosa. […]