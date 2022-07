METEO – AGOSTO al via con ritorno del CALDO INTENSO, ma a seguire ci sono novità!

Luglio termina con residua instabilità e caldo meno intenso

Buongiorno e buon weekend a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di luglio volge verso la sua conclusione con caldo in attenuazione e maggiore instabilità sull’Italia. Il cambio circolatorio avvenuto negli ultimi giorni sul centro Europa, ha avuto ripercussioni anche su parte del nostro Paese. Due impulsi instabili hanno interessato più direttamente il nord Italia con temporali e grandinate anche intense avvenute nella seconda parte della settimana; il secondo impulso instabile si è spinto più a sud, raggiungendo nella giornata odierna anche parte delle regioni centro-meridionali, dove sono attesi oggi temporali, acquazzoni ed un calo termico.

Da domani torna l’alta pressione, agosto verso un avvio decisamente estivo

L’ansa depressionaria in transito sull’Italia si allontanerà verso levante nella giornata di domenica, favorendo un nuovo aumento della pressione sull’Italia. Le condizioni meteo volgeranno nuovamente verso una diffusa stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Residui disturbi a ciclo diurno potranno coinvolgere i settori interni del basso Lazio e localmente tra Cilento e nord della Calabria. Avvio della prossima settimana con bel tempo su gran parte del Paese, salvo qualche disturbo tra il tardo pomeriggio-sera sul Triveneto ed occasionalmente sui settori interni della Sicilia. Tornerà il gran caldo dalla prossima settimana su tutta Italia con picchi fino a +38°C, per un avvio di agosto nuovamente con temperature anomale.

Agosto al via con una nuova ondata di caldo intenso

Come anticipato, le condizioni meteo per l’avvio di agosto volgeranno verso il ritorno del caldo anomalo. L’alta pressione in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale, verrà infatti alimentata nel corso della prossima settimana nuovamente da masse d’aria molto calde in risalita dal nord Africa. La discesa tra Regno Unito e Golfo di Biscaglia di una saccatura atlantica, richiamerà infatti sull’Europa meridionale masse d’aria dall’entroterra sahariana, con isoterme alla quota di 850 hpa che supereranno nuovamente i +20°C. Caldo intenso specie tra mercoledì e sabato su tutto il Paese con valori massimi che potrebbero nuovamente toccare i +38°C sulla Pianura Padana e zone interne di Sardegna, centrali tirreniche e Puglia. A seguire possibile nuovo cambio circolatorio con temporali e calo termico su parte del Paese? Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Calo termico e temporali attorno al 10 agosto?

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo, dopo un avvio con caldo intenso, il mese di agosto potrebbe far registrare un cambio circolatorio con calo termico e rischio maltempo. L’anticiclone delle Azzorre potrebbe infatti estendersi tra il Regno Unito e l’Atlantico settentrionale, favorendo la discesa di una saccatura dalla Scandinavia sin verso il centro Europa. Un’area depressionaria è prevista isolarsi nel cuore dell’Europa, coinvolgendo parzialmente anche l’Italia. Masse d’aria più fresche ed instabili, se tale configurazione sarà confermata, potrebbero raggiungere anche il nostro Paese, portando un calo termico ed una spiccata instabilità su parte del centro-nord. Agosto quindi che potrebbe essere più dinamico con alternanza di avvezioni calde a fasi più instabili. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.