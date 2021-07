METEO AGOSTO – Seconda parte dell’ESTATE con più CALDO e meno PIOGGE? Ecco cosa aspettarsi

Condizioni meteo, con temperature piuttosto elevate al sud

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo alle porte di una nuova fase di maltempo che in questa occasione abbraccerà tutto lo stivale; nel frattempo le temperature andranno a toccare punte piuttosto considerevoli in Italia, con valori anomali ben al di sopra delle medie del periodo. Proprio oggi sono attese punte sulle isole Maggiori fino a 40°C di massima; attesi valori al di sotto su Emilia Romagna, Valle del Tevere, zone pianeggianti dell’Umbria e della Basilicata, nonché Tavoliere delle Puglie. Il passaggio instabile inaugurerà un periodo ben meno caldo e soprattutto più piovoso.

In arrivo un altro break dell’estate: goccia fredda in transito

L’innesco di questa fase di maltempo troverà luogo nel passaggio di una goccia fredda: quest’ultima domani 13 luglio, si troverà a ridosso della Francia, lambendo inizialmente le regioni del nord-ovest. In questo moto verso meridione, l’anticiclone delle Azzorre andrà ad elevarsi in sede Atlantica per poi unirsi con un’altra area di alta pressione, presente da più giorni tra la Scandinavia ed il comparto Baltico. Quest’azione favorirà l’isolamento della laguna barica che insisterà sull’Italia per gran parte della settimana. Favorite le regioni del nord Italia, che potrebbero toccare picchi piuttosto rilevanti di pioggia. L’estate dunque va avanti ma presenta anche qualche insidia: come sarà il periodo avvenire?

Proiezione seconda parte dell’estate

Il mese di luglio è stato già compromesso da due perturbazioni che apporteranno piogge e temperature più fresche in Italia. Questo quadro meteorologico va in conflitto con quanto redatto dal consorzio Lamma: infatti non solo luglio, ma anche agosto dovrebbero risultare più caldi ma senza particolari ondate di caldo; infatti non dovrebbero esserci grossi scostamenti rispetto all’andamento delle estati del ventunesimo secolo, in cui abbiamo osservando un trend volto al riscaldamento. Inoltre si scongiurano possibili ondate di caldo durature, grazie al debole Monsone Indiano ed all’indice AMO neutro. Questi due fattori saranno fondamentali per sfavorire la risalita della zona di convergenza intertropicale (ITCZ). La proiezione viene estremizzata dal centro di calcolo Europeo nella sua ultima visione, che scopriremo fra poco.

