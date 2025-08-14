Meteo – Alla vigilia di un Ferragosto bollente da una parte e perturbato dall’altra: i dettagli

Italia tra caldo e temporali

Nella giornata odierna l’Italia fa ancora i conti con un peggioramento delle condizioni meteo nel corso del pomeriggio, dovuto essenzialmente all’intrusione di correnti più umide e instabili di matrice atlantica che erodono il fianco orientale dell’Anticiclone africano, che nonostante tutto riesce comunque a determinare caldo opprimente nelle aree che, dall’instabilità, non sono invece interessate.

Temporali relegati alle aree più interne e montuose, ma con qualche sconfinamento

La novità odierna è che i temporali, invece di rimanere circoscritti ai soli settori interni e montuosi dello stivale, come è avvenuto negli scorsi giorni, sconfinano talvolta fin sulle aree meno interne e, addirittura, sin sulla costa, come nel caso della Liguria. Ironicamente, quest’ultima è la regione o tra le regioni che hanno sperimentato le temperature minime più elevate, con notti tropicali e registrando un nuovo record ad Alassio con +32,5°C.

Alla vigilia di un Ferragosto incerto

Quanto sperimentato da molte aree della nostra Penisola nel corso degli ultimi giorni si ripeterà verosimilmente anche nella giornata di domani venerdì 15 agosto, nonché festività di Ferragosto, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. L’Anticiclone africano continuerà a rimanere predominante sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, ma l’intrusione di correnti più umide e instabili determineranno l’ulteriore estensione del maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Caldo bollente da una parte, forti temporali dall’altra

Il maltempo potrà estendersi nella giornata di domani venerdì 15 agosto soprattutto sulle regioni meridionali, con temporali che potranno sconfinare fin sulle aree costiere. Qui, peraltro, l’instabilità potrebbe sopravvivere alla serata, con qualche rovescio o temporale che potrebbe interessare per allora ancora le aree nei pressi dello Stretto di Messina. Il tutto in un contesto climatico che in Italia rimarrà bollente in molte altre zone: sono attesi infatti picchi di temperatura fino a +38°C nelle aree non coinvolte dal maltempo.

