METEO – ALLERTA caldo, ecco l’ultimo BOLLETTINO del MINISTERO della SALUTE

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! L’Italia è abbracciata da un vasto campo d’alta pressione che sta apportando condizioni meteo stabili su tutto il territorio. Nel corso delle prossime ore sarà possibile qualche innocuo rovescio pomeridiano sulle Alpi, che tuttavia non porterà piogge sostanziose. Nel fine settimana alcuni settori della nostra penisola vivranno un importante rincaro termico, come vedremo nel paragrafo successivo.

Meteo weekend – Fine settimana dal sapore più che estivo al nord Italia: sulla Pianura Padana infatti i valori di temperature sono previsti in incremento (specie sulle zone adiacenti al Po); le massime qui si aggireranno tra i +32/+34°C. Temperature ben al di sopra delle medie del periodo, con picchi di +10/+12°C. Nella gioranta di domenica inoltre, avremo ancora caldo sui medesimi settori e qualche acquazzone o temporale sulle Alpi, localmente sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo ed al meridione su Campania, Basilicata e Calabria sulle zone interne. Per la prossima settimana i modelli matematici intravedono un possibile ritorno delle piogge, ma vediamo dove.

Tendenza meteo – Prossima settimana che potrebbe rivedere protagonista il ritorno delle piogge sulla nostra penisola: il modello GFS infatti vede l’approfondimento di una saccatura atlantica in allungamento da un centro di bassa pressione posizionato a nord della Gran Bretagna; questa potrebbe raggiungere l’Europa centrale e determinare un abbassamento del promontorio anticiclonico sull’Italia. Più estremo l’europeo ECMWF, che mostra una saccatura dalla Francia in estensione verso il Mediterraneo ed in successivo isolamento a cut-off sul Tirreno. Intanto vediamo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, che ha portato al livello di pericolosità moderato alcune città.

Con grande anticipo rispetto al normale andamento stagionale il caldo sta diventando protagonista in queste ultime giornate primaverili: per questo motivo il Ministero della Salute nel suo ultimo bollettino ha evidenziato per domani 21 maggio, i seguenti gradi di pericolosità per caldo per queste città: – Bollino arancione per Bologna, Perugia e Torino. – Bollino giallo per Ancona, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Roma, Trieste, Venezia, Verona.

