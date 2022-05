METEO – Torna il MALTEMPO in ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI la prossima settimana? Ecco le TENDENZE dei modelli

Bel tempo in Italia grazie al promontorio africano

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana si trova esteso dal Mediterraneo centro-occidentale fino all’Europa centrale, dispensando elevata stabilità atmosferica. La giornata odierna sarà infatti all’insegna del bel tempo su tutte le regioni italiane, salvo isolati acquazzoni o temporali pomeridiani sulle Alpi. Aria calda in risalita da sud-ovest sta interessando tutta l’Europa centro-occidentale e in parte anche l’Italia, con anomalie positive di temperatura anche di 10-12 gradi tra Penisola Iberica e Francia. In Italia sono infatti attese temperature massime prossime ai 30°C sulle pianure e vallate interne, con punte anche di 31°-32°C sui settori interni della Sardegna.

Weekend con sole, poche piogge e caldo intenso

Nel corso del fine settimana il promontorio africano subirà un lieve cedimento ma risulterà ancora ben saldo sul Mediterraneo. Condizioni meteo che continueranno quindi ad essere stabili in Italia con sole prevalente da Nord a Sud e qualche fenomeno pomeridiano sulle Alpi e localmente anche in Appennino nella giornata di domenica. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, con la risalita di aria calda che inizierà ad interessare maggiormente il Mediterraneo, portando valori termici sopra la media da 4 a 8 gradi anche in Italia. Massime fino a 32-33°C e con punte anche di 34-35°C sulla Sardegna.

Prossima settimana con poche variazioni secondo il modello americano

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS nel corso della prossima settimana una saccatura atlantica dovrebbe estendersi verso la Penisola Iberica per poi entrare in fase di cut-off, mentre sul Mediterraneo continuerebbe a prevalere l’alta pressione. Correnti umide e instabili porterebbero delle piogge al Nord, specie al Nord-Ovest, con fenomeni anche anche intensi sulle Alpi, mentre al Centro-Sud l’alta pressione manterrebbe stabili le condizioni meteo. Inoltre sulle regioni centro-meridionali avremmo anche un ulteriore aumento delle temperature, con la risalita di aria calda che andrebbe ad interessare direttamente il Mediterraneo centrale. Le massime arriverebbero fino ai 31-32°C sulle regioni tirreniche e al Sud e anche di 34-35°C su Puglia, Sicilia e Sardegna e localmente anche superiori.

Peggioramento meteo in arrivo per il modello europeo

Diversa l’evoluzione sinottica vista dal modello europeo ECMWF, con la saccatura atlantica in estensione verso il Mediterraneo centro-occidentale a metà settimana e successiva goccia fredda con approfondimento di un minimo al suolo sul Tirreno. Con tale evoluzione sinottica avremo nei primi giorni della settimana le prime piogge al Nord con ancora bel tempo sul resto d’Italia e con caldo intenso, mentre da metà settimana peggioramento più intenso con piogge sparse e temporali, anche intense su regioni tirreniche e Isole Maggiori. Inoltre porterebbe anche un deciso calo termico. Come si può vedere, c’è ancora molta divergenza nei modelli e si tratta di una semplice tendenza, che non ci permette quindi di entrare nei dettagli. Per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.

