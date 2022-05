METEO – L’ALTA PRESSIONE caratterizza il WEEKEND con clima ESTIVO, possibile PEGGIORAMENTO al fotofinish, i dettagli

Stabilità in tutta Italia o quasi

Le immagini satellitari hanno confermato condizioni meteo di generale stabilità nella giornata odierna e anche nel pomeriggio, con solo qualche sporadica eccezione e ben più localizzata e circoscritta al settore alpino rispetto agli scorsi pomeriggi, quando le piogge e i temporali termoconvettivi apparivano più sparsi. I cieli invece sono risultati e risultano tutt’ora sereni o poco nuvolosi altrove, con temperature ovunque superiori alla media di riferimento di diversi gradi e clima praticamente estivo, soprattutto sulle pianure interne del centro-nord.

Nessuna novità attesa per domani

Un forcing dell’Anticiclone di stampo subtropicale ha allontanato nella giornata odierna le correnti più fresche in afflusso ad alta quota dalla Penisola balcanica determinando il miglioramento delle condizioni meteo precedentemente prospettato. Nessuna novità rilevante rispetto a questo quadro è attesa nella giornata di domani venerdì 20 maggio, con le consuete eccezioni di maltempo pomeridiano che risulteranno ancora più isolate rispetto a quanto già non lo fossero in quella odierna. Temperature che si manterranno sui valori odierni se non addirittura in locale lieve aumento.

Weekend prevalentemente caratterizzato dall’Alta pressione

Un fine settimana caratterizzato in prevalenza da condizioni meteo di generale stabilità sull’Italia, assicurate dalla rimonta dalla persistenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Tale evoluzione così come prospettata e confermata all’unisono dai principali centri di calcolo garantirà anche un aumento delle temperature progressivo, fino a +36°C possibili nelle pianure interne della Sardegna nella giornata di domenica 22 maggio, con clima che risulterà comunque estivo ovunque. Occhio però ad un peggioramento in extremis, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Lieve cedimento dell’Alta pressione nella seconda parte di domenica

La giornata di domenica 22 maggio risulterà decisamente più nuvolosa sulle regioni settentrionali, esposte all’abbassamento di un flusso atlantico che determinerà un lieve cedimento dell’Alta pressione dal pomeriggio. Ciò determinerà nella serata del giorno in esame un possibile passaggio perturbato che sembra tuttavia interessare maggiormente le aree nordorientali del Paese. Sul resto d’Italia le condizioni meteo si manterranno invece più stabili e asciutte, con assenza di fenomeni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.