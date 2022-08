METEO – ALLERTA della PROTEZIONE CIVILE, ancora TEMPORALI su queste zone d’ITALIA

Situazione meteo attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Si apre il sipario sull’ultima settimana di agosto, con una situazione sinottica che vede un lento recupero dell’alta pressione; sulle regioni del sud Italia una circolazione depressionaria in quota sta apportando condizioni meteo instabili con isolati temporali tra il Barese e lo stretto di Messina. Nelle prossime ore al sud avremo instabilità con possibili acquazzoni e temporali anche intensi. In questo frangente invece al nord Italia avremo stabilità atmosferica, ad eccezione di qualche temporale sulle Alpi. Di seguito vediamo le previsioni meteo dettagliate per mercoledì 24 agosto.

Previsioni meteo per oggi: residua instabilità pomeridiana al meridione

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per martedì 24 agosto: AL NORD: Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, qualche addensamento in più sulle regioni di Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. AL CENTRO: Tempo stabile al Centro con cieli per lo più sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio specie sulle zone interne. Isolate piogge possibili in Appennino. Asciutto ovunque in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Locali piogge al mattino su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, localmente anche intense. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su zone interne Peninsulari e delle Isole Maggiori. Fenomeni in graduale esaurimento ovunque nel corso delle ore serali. Nella seconda parte della settimana i modelli matematici vedono l’isolamento di una goccia fredda al sud Italia, dove porterà maltempo e instabilità.

Tendenza meteo per la seconda parte della settimana

Tendenza meteo – Situazione sinottica che non subirà particolare variazioni per i giorni avvenire: la circolazione depressionaria in quota si sposterà gradualmente verso sud-est isolandosi tra Mar Ionio e Grecia. Questa situazione, oltre a mantenere le temperature relativamente fresche, porterà anche condizioni meteo instabili. Fino alla giornata odierna, acquazzoni e temporali di stampo soprattutto pomeridiano, andranno ad interessare dapprima le zone Appenniniche del meridione e della Sicilia. Meno fenomeni invece settentrione dove, specie nella seconda parte della settimana, dovremmo avere un rinforzo dell’anticiclone ed un conseguente lieve rialzo delle temperature. Nell’ultimo paragrafo vediamo l’allerta meteo vigente per la giornata odierna.

Allerta meteo: bollettino di vigilanza valido per martedì 23 agosto

In vista dei fenomeni attesi quest’oggi, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di vigilanza:

“Precipitazioni: – da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Molise orientale, Puglia, Campania orientale e meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie tra Calabria e Sicilia settentrionale ed orientale e nelle zone interne delle sopracitate regioni peninsulari. – isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Molise e Campania, su Abruzzo e Lazio sud-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. “

