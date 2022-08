METEO – Nuovo IMPULSO di MALTEMPO riporta PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA, con CALO TERMICO: i dettagli

Maltempo in azione su alcune zone dello stivale

Nuclei di maltempo si sono originati nuovamente nel corso di questo pomeriggio sul nostro Paese, a causa dell’intrusione di correnti più instabili provenienti dal settore balcanico, nonché proprio dalla perturbazione che in settimana ha provocato danni, disagi e purtroppo anche delle vittime e dei feriti, in particolare in Toscana. I fenomeni attivi quest’oggi non hanno tuttavia nulla a che vedere con quella potenza mostrata solamente qualche giorno fa, sebbene localmente risultino comunque intensi.

Prossime ore insistono dei rovesci e dei possibili temporali

Se, nel corso delle prossime ore, le condizioni meteo appariranno in miglioramento in tutte le zone attualmente coinvolte o coinvolte nelle scorse ore dall’instabilità, esse peggioreranno in ben altri settori del Paese (scopri quali) con rovesci e possibili temporali mediamente moderati, ma non si escludono fenomeni localmente di forte intensità. Le temperature, che caleranno nelle aree coinvolte dal maltempo durante il passaggio dei fenomeni, rimarranno invece mediamente stazionarie altrove rispetto alla serata di ieri.

Nuovo impulso perturbato sullo stivale

La presenza di correnti più fresche e instabili sul settore balcanico fungerà da calamita per un nuovo impulso di maltempo in discesa dai quadranti settentrionali, con il nuovo ingresso di correnti di matrice atlantica sul Mediterraneo centrale a partire da domani lunedì 22 agosto. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, tale evoluzione garantirà almeno una prima parte di settimana piuttosto instabile, con piogge e temporali frequenti, ma non per tutti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nel mirino del maltempo le aree interne del centro-sud

Nel mirino del maltempo finiscono questa volta le zone interne del centro-sud, con piogge e temporali accompagnati da calo termico in occasionale sconfinamento presso le aree meno interne del Paese e possibilmente fin sulla costa, specie nella giornata di martedì 23 agosto. Il successivo isolamento a goccia fredda sul Mediterraneo orientale potrebbe aprire una fase perturbata per il sud Italia a partire dalla giornata di mercoledì 24, con piogge e temporali frequenti, su cui approfondiremo meglio in seguito: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

