METEO – Allerta della PROTEZIONE CIVILE per PIOGGE, ecco l’ultimo BOLLETTINO di VIGILANZA

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola sta vivendo condizioni di maltempo piuttosto importante: osservando l’ultima immagine satellitare la nuvolosità ha ormai attanagliato gran parte della penisola; si denotano precipitazioni moderate o intense su gran parte del nord Italia, fatta eccezione per l’arco alpino dove pioverà più tardi. Piogge anche su Toscana, Umbria, Abruzzo e settori Adriatici; temporali e acquazzoni anche sulla Sardegna settentrionale. Vediamo quali saranno i settori più colpiti sulla nostra penisola.

AL NORD:Instabilità al mattino con cieli coperti e precipitazioni sparse su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora maltempo diffuso. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. AL CENTRO: Al mattino nuvolosità compatta con piogge e acquazzoni sparsi; al pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni anche a carattere temporalesco sui settori interni. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali con piogge e maltempo. AL SUD E SULLE ISOLE: Piogge sparse al mattino su regioni peninsulari e Sardegna, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in Appennino e su Sardegna e Sicilia, variabilità asciutta sulle restanti zone. In serata persistono le precipitazioni sulle Isole Maggiori, migliora altrove con nuvolosità alternata a schiarite. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET.