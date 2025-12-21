Meteo – Allerta gialla della Protezione Civile per piogge e temporali nelle prossime ore, ecco dove

Oggi nuovo graduale peggioramento

La saccatura oceanica tenderà a scivolare gradualmente sul Mediterraneo centro-occidentale, accentuando umide correnti meridionali sull’Italia. Attesa una giornata di domenica grigia in particolare sui settori ionici, Sardegna e di Nordovest con piogge in nuova accentuazione su tali settori. Tempo asciutto sul resto del Paese, ma con nubi di passaggio. Nubi basse e riduzioni di visibilità insisteranno sulla Pianura Padana.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 21 dicembre 2025 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da isolate a sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Piemonte occidentale, Sardegna sud-orientale, Sicilia orientale e Calabria ionica centro-meridionale.

Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 m sul Piemonte sud-occidentale, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1200-1400 m su Valle d’Aosta, restanti settori alpini del Piemonte ed entroterra ligure di Ponente, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nelle ore notturne e del primo mattino, e nuovamente in quelle serali, nebbie diffuse su Pianura Padana e zone pianeggianti interne e vallive del Centro-Sud.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: tendenti a localmente forti settentrionali sulla Liguria di Ponente.

Mari: molto mosso il Mar Ligure settore di Ponente; in serata tendente a molto mosso il Canale di Sardegna.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, domenica 21 dicembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITÀ / ALLERTA GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

