Meteo – Allerta gialla della Protezione Civile per piogge e temporali nelle prossime ore, ecco dove

Oggi nuovo graduale peggioramento
La saccatura oceanica tenderà a scivolare gradualmente sul Mediterraneo centro-occidentale, accentuando umide correnti meridionali sull’Italia. Attesa una giornata di domenica grigia in particolare sui settori ionici, Sardegna e di Nordovest con piogge in nuova accentuazione su tali settori. Tempo asciutto sul resto del Paese, ma con nubi di passaggio. Nubi basse e riduzioni di visibilità insisteranno sulla Pianura Padana.
Ecco il bollettino della Protezione Civile
Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 21 dicembre 2025 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):
Precipitazioni: da isolate a sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Piemonte occidentale, Sardegna sud-orientale, Sicilia orientale e Calabria ionica centro-meridionale.
Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 m sul Piemonte sud-occidentale, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1200-1400 m su Valle d’Aosta, restanti settori alpini del Piemonte ed entroterra ligure di Ponente, con apporti al suolo deboli.
Visibilità: nelle ore notturne e del primo mattino, e nuovamente in quelle serali, nebbie diffuse su Pianura Padana e zone pianeggianti interne e vallive del Centro-Sud.
Temperature: nessun fenomeno significativo.
Venti: tendenti a localmente forti settentrionali sulla Liguria di Ponente.
Mari: molto mosso il Mar Ligure settore di Ponente; in serata tendente a molto mosso il Canale di Sardegna.
Allerta meteo gialla: ecco dove
Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, domenica 21 dicembre 2025:
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
ORDINARIA CRITICITÀ / ALLERTA GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.